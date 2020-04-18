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Здравоохранение 18.04.2020 23:49

Губернатор Нью-Йорка заявляет о снижении числа смертей от коронавируса

Смертность от коронавируса в американском штате Нью-Йорк идет на спад, за последние сутки умерли 540 человек, заявил губернатор Эндрю Куомо.

"Как вы заметили, сейчас мы уже не на пике (заболеваемости - ИФ), но мы были на той же отметке примерно в конце марта, когда показатели начали расти. Мы больше не находимся на верхней планке, но до сих пор ситуация не является положительной. Новости по-прежнему трагичны. Число умерших за сутки - 540", - заявил Куомо в субботу в ходе пресс-конференции.

Он сообщил, что количество летальных исходов за сутки в штате сокращается. Так, 13 апреля умерли 778 человек, 14 апреля - 752, 15 апреля - 606, 16 апреля - 630, 17 апреля - 540.

Кроме того, снижается поток пациентов, поступающих в отделения интенсивной терапии, отметил Куомо.

Он не назвал общее число зараженных COVID-19. По данным телеканала CNN, в штате на настоящий момент зафиксировано 235 395 заболевших и 17 131 летальный исход.

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Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, КОРОНАВИРУС, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]