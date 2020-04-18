Азербайджан продлил закрытие границ с Ираном и Грузией из-за коронавируса до 4 мая – штаб

Правительство Азербайджана продлило срок закрытия государственных границ с Грузией и Ираном до 4 мая 2020 года.

«С продлением специального карантинного режима в Азербайджане, границы с Ираном и Грузией будут закрыты до 4 мая (до 00:00)», - говорится в сообщении оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен у 1373 человек, число вылечившихся - 590, общее число умерших составило 18 человек. В настоящее время в больницах специального режима находятся 765 человек. Состояние 21 из них оценивается как тяжелое, 30 - средней тяжести, остальных - стабильное.

Х.Насирзаде