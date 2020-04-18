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Внешняя политика 18.04.2020 21:11

Азербайджан продлил закрытие границ с Ираном и Грузией из-за коронавируса до 4 мая – штаб

Правительство Азербайджана продлило срок закрытия государственных границ с Грузией и Ираном до 4 мая 2020 года.

«С продлением специального карантинного режима в Азербайджане, границы с Ираном и Грузией будут закрыты до 4 мая (до 00:00)», - говорится в сообщении оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен у 1373 человек, число вылечившихся - 590, общее число умерших составило 18 человек. В настоящее время в больницах специального режима находятся 765 человек. Состояние 21 из них оценивается как тяжелое, 30 - средней тяжести, остальных - стабильное.

Х.Насирзаде


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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]