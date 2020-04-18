МВФ одобрил выделение $235 млн Молдавии на противодействие коронавирусу

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил чрезвычайную помощь Молдавии в размере $235 млн для борьбы с пандемией COVID-19.

Средства, в частности, пойдут на поддержку платежного баланса и системы здравоохранения страны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВФ.

МВФ указывает, что макроэкономические перспективы Молдавии резко ухудшились, что привело к дефициту платежного баланса, который оценивается примерно в $830 млн. Власти страны наложили временные ограничения на экономическую деятельность, чтобы остановить эпидемию, увеличили расходы на здравоохранения и ввели меры поддержки бизнеса и социальной защиты. Нацбанк Молдавии ослабил требования к ликвидности и денежно-кредитного регулирования и сосредоточился на устойчивости финансовой системы.

Власти Молдавии активизируют усилия по утверждению новой программы с фондом и МВФ готов поддержать страну в решении ее неотложных и среднесрочных задач, говорится в сообщении.

Кроме того, совет директоров МВФ одобрил чрезвычайную помощь на противодействие коронавирусу для Боливии в размере $327 млн, для Кот-Д Ивуара - $886,2 млн, а также для Гаити - $111,6 млн.

Как сообщалось, Украина также обратилась к МВФ за экстренной помощью в связи с эпидемией коронавируса.

Как пояснил агентству "Интенрфакс-Украина" представитель страны в фонде Владислав Рашкован, Украина, имеющая статус развивающейся, может рассчитывать на выделение средств МВФ по линии RFI (ускоренного финансирования), помимо традиционных инструментов.

Квота Украины в МВФ составляет около $2,75 млрд. По данным источников агентства в правительстве, помощь по RFI Украине может составить до $1,4 млрд.