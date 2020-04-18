МВФ одобрил выделение $235 млн Молдавии на противодействие коронавирусу

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил чрезвычайную помощь Молдавии в размере $235 млн для борьбы с пандемией COVID-19.
Средства, в частности, пойдут на поддержку платежного баланса и системы здравоохранения страны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВФ.
МВФ указывает, что макроэкономические перспективы Молдавии резко ухудшились, что привело к дефициту платежного баланса, который оценивается примерно в $830 млн. Власти страны наложили временные ограничения на экономическую деятельность, чтобы остановить эпидемию, увеличили расходы на здравоохранения и ввели меры поддержки бизнеса и социальной защиты. Нацбанк Молдавии ослабил требования к ликвидности и денежно-кредитного регулирования и сосредоточился на устойчивости финансовой системы.
Власти Молдавии активизируют усилия по утверждению новой программы с фондом и МВФ готов поддержать страну в решении ее неотложных и среднесрочных задач, говорится в сообщении.
Кроме того, совет директоров МВФ одобрил чрезвычайную помощь на противодействие коронавирусу для Боливии в размере $327 млн, для Кот-Д Ивуара - $886,2 млн, а также для Гаити - $111,6 млн.
Как сообщалось, Украина также обратилась к МВФ за экстренной помощью в связи с эпидемией коронавируса.
Как пояснил агентству "Интенрфакс-Украина" представитель страны в фонде Владислав Рашкован, Украина, имеющая статус развивающейся, может рассчитывать на выделение средств МВФ по линии RFI (ускоренного финансирования), помимо традиционных инструментов.
Квота Украины в МВФ составляет около $2,75 млрд. По данным источников агентства в правительстве, помощь по RFI Украине может составить до $1,4 млрд.
Во Франции умерло свыше 19 тыс. человек с заражением COVID-19
Азербайджан продлил закрытие границ с Ираном и Грузией из-за коронавируса до 4 мая – штаб
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Азербайджан с мая 2020г будет облагать импорт шприцов таможенными пошлинами
Азерлотерея увеличила в 2019г выручку от продажи лотерейных билетов на 46,3%, прибыль – на 73,5%
ИВ Огузского района направит свыше 370 тыс. манатов на благоустройство города
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Помпео настаивает на продлении эмбарго ООН на поставки вооружений в Иран
Иранская армия приняла на вооружение три ударных беспилотника с радиусом действия до 1,5 тыс. км
К призыву генсека ООН о всемирном перемирии следует подходить аккуратно, так как отдельные страны пытаются под прикрытием этой идеи решать другие задачи - Рябков
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) оказал помощь социально-уязвимым группам населения
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог