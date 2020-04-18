Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8479 RUR   0.0232 GBR   2.1244 TRY   0.2456

Цена на нефть

16.04   $/bbl WTI 19.87 0 Brent 27.82 0.13

Погода в Баку

  ночь день

18.04.2020 23:15

Во Франции умерло свыше 19 тыс. человек с заражением COVID-19

Эпидемия коронавируса унесла, как минимум, 19 323 жизни во Франции с начала марта, в том числе 642 человека умерли за минувшие сутки, сообщило в субботу французское министерство здравоохранения.

При этом в коммюнике отмечается, что четвертый день подряд число госпитализаций инфицированных COVID-19 слегка уменьшается.

В целом в настоящее время в больницах находятся 30 639 пациентов с заражением коронавирусом. Это на 551 меньше по сравнению с пятницей, уточняет Минздрав.

В реанимационные отделения помещены 5833 тяжелобольных. За последние сутки добавились 206 новых пациентов. В течение 10 дней продолжается некоторое снижение поступлений в реанимационные отделения.

"Снижение потребности в материалах и человеческих ресурсах в реанимационных отделениях подтверждается, но мы по-прежнему остаемся на чрезвычайном уровне (числа больных - ИФ), значительно превышающем обычный максимум в реанимационных отделениях во Франции, который до начала эпидемии составлял около 5 тыс. койко-мест", - говорится в коммюнике Минздрава Франции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Макрон полагает, что о вспышке "уханьского" коронавируса известно далеко не все Число смертей среди зараженных COVID-19 достигло во Франции почти 18 тыс. Число жертв коронавируса во Франции превысило 14 тыс., зараженных насчитывается почти 95,5 тыс Во Франции за сутки скончалось 424 человека с коронавирусом Во Франции за сутки от коронавируса скончались более 830 человек Общее число умерших зараженных коронавирусом во Франции составило 7560

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]