Боевики обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб

Одно нарушения режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб зафиксировано за сутки, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ)", - сказал Журавлев на брифинге.

Он напомнил, что в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня.

"Продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной", - сообщил контр-адмирал.