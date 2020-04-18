В Грузии зафиксирован четвертый случай смерти от коронавируса

В Грузии в субботу вечером зафиксирован четвертый смертельный случай заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщили журналистам в грузинском Минздраве, пациент старше 70 лет скончался в одной из батумских клиник.

Там отметили, что у пациента были сопутствующие заболевания.

Согласно данным ведомства, на данный момент в Грузии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 388. Из этого числа четыре скончались и 86 выздоровели.