В Грузии зафиксирован четвертый случай смерти от коронавируса

В Грузии в субботу вечером зафиксирован четвертый смертельный случай заражения коронавирусом COVID-19.
Как сообщили журналистам в грузинском Минздраве, пациент старше 70 лет скончался в одной из батумских клиник.
Там отметили, что у пациента были сопутствующие заболевания.
Согласно данным ведомства, на данный момент в Грузии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 388. Из этого числа четыре скончались и 86 выздоровели.
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