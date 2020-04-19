Трамп готов поставить аппараты ИВЛ Ирану

Если Ирану нужны аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), то США готовы их предоставить, заявил президент Дональд Трамп.
"Я им (Ирану - ИФ) предложил помощь, если она потребуется. Если необходимы аппараты ИВЛ, а они им необходимы, я пошлю эти аппараты. У нас тысячи свободных аппаратов. У нас запасы аппаратов", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.
"Иран стал другой страной по сравнению с тем периодом, когда я пришел (к власти - ИФ). Тогда они хотели захватить весь Ближний Восток, а сейчас они хотят выжить. У них еженедельные протесты, они просто напичканы заразой", - добавил президент США.
По состоянию на 04:00 воскресенья по бакинскому времени в Иране зафиксировано более 80 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-19 при 5 тыс. смертей.
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