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Здравоохранение 19.04.2020 09:08

Трамп готов поставить аппараты ИВЛ Ирану

Если Ирану нужны аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), то США готовы их предоставить, заявил президент Дональд Трамп.

"Я им (Ирану - ИФ) предложил помощь, если она потребуется. Если необходимы аппараты ИВЛ, а они им необходимы, я пошлю эти аппараты. У нас тысячи свободных аппаратов. У нас запасы аппаратов", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

"Иран стал другой страной по сравнению с тем периодом, когда я пришел (к власти - ИФ). Тогда они хотели захватить весь Ближний Восток, а сейчас они хотят выжить. У них еженедельные протесты, они просто напичканы заразой", - добавил президент США.

По состоянию на 04:00 воскресенья по бакинскому времени в Иране зафиксировано более 80 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-19 при 5 тыс. смертей.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, ИВЛ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]