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Дальнее зарубежье 19.04.2020 09:21

Помпео осудил арест организаторов прошлогодних массовых беспорядков в Гонконге

Вашингтон осуждает Пекин и гонконгские власти за арест лидеров демократических движений в Гонконге, говорится в распространенном госдепом США заявлении госсекретаря Майка Помпео.

"Соединенные Штаты осуждают арест сторонников демократии в Гонконге", - подчеркнул Помпео.

Он отметил: "Пекин и его представители в Гонконге продолжают предпринимать действия, несовместимые с обязательствами, взятыми в соответствии с китайско-британской совместной декларацией, которые включают транспарентность, верховенство закона и гарантии того, что Гонконг будет и впредь "пользоваться высокой степенью автономии".

Как сообщили гонконгские СМИ, в городе были арестованы 14 организаторов и активных участников массовых беспорядков в Гонконге в августе-октябре 2019 года. Поводом для демонстраций, сопровождавшихся погромами и столкновениями с полицией, стало намерение властей Гонконга приять поправки к закону об экстрадиции, которые позволили бы высылать в материковый Китай подозреваемых в совершении преступлений.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ГОНКОНГ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]