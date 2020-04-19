Пекин должен понести ответственность, если преднамеренно скрывал факты о коронавирусе - Трамп

Китай должен будет понести ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19, заявил президент США Дональд Трамп.

"Если они преднамеренно скрывали, то да, должны быть последствия", - сказал он на брифинге в Белом доме.

При этом Трамп отметил, что если Китай просто совершил ошибку, то это не так страшно. "Ошибки случаются", - заявил президент США.

В последние дни Трамп регулярно говорит о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о коронавирусе, распространившемся по всему миру из китайского города Ухань.