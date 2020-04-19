Трамп заявляет, что у него хорошие отношения с РФ, несмотря на санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что наладил отличные отношения с российским руководством, несмотря на действующие против РФ американские санкции.

"Никто не относился в РФ жёстче, чем я. Вспомните о санкциях и о том, что-то я сделал с их газопроводом в Европу (с "Северным потоком-2" - ИФ)", - сказал он на брифинге Вашингтоне.

"Однако в то же время у меня очень хорошие отношения с Путиным. Я смог заключить сделку с Россией, Саудовской Аравией и ОПЕК+. Эта сделка спасёт Техас, Северную Дакоту, Оклахому и другие штаты, где добывают углеводороды", - добавил президент США.

Страны ОПЕК+ на заседании в прошлое воскресенье договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка.

Лидеры сделки - Россия и Саудовская Аравия - заявляли о готовности заключить новое соглашение, если другие страны, в частности, США, также ограничат добычу.

Сделка, к которой присоединились и США, предусматривает сокращение добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки.