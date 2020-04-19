Трамп: США находят все больше проблем в работе ВОЗ

Власти США обнаруживают все новые проблемы в функционировании ВОЗ, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы видим все больше проблем в работе ВОЗ", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп напомнил, что США ранее в апреле приостановили финансирование ВОЗ, так как считают эту организацию неэффективной. По его словам, должны быть более разумные способны расходования этих денег для защиты здоровья людей в мире.