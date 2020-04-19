Китайские данные по COVID-19 нереальны, полагает координатор Белого дома по противодействию коронавирусу

В Вашингтоне называют нереальными данные по COVID-19, которые официально оглашает китайская сторона.

"Вы можете видеть, насколько нереальными в принципе могут быть (эти данные - ИФ), - сказала на брифинге в Белом доме координатор по противодействию коронавирусу в администрации США Дебора Биркс, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли, что китайские власти намеренно занижают количество летальных исходов вследствие заражения коронавирусом, как и число заразившихся пациентов, для того, чтобы скрыть реальный масштаб эпидемии в стране.

В Пекине эти обвинения отвергают.