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Здравоохранение 19.04.2020 10:11

Китайские данные по COVID-19 нереальны, полагает координатор Белого дома по противодействию коронавирусу

В Вашингтоне называют нереальными данные по COVID-19, которые официально оглашает китайская сторона.

"Вы можете видеть, насколько нереальными в принципе могут быть (эти данные - ИФ), - сказала на брифинге в Белом доме координатор по противодействию коронавирусу в администрации США Дебора Биркс, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли, что китайские власти намеренно занижают количество летальных исходов вследствие заражения коронавирусом, как и число заразившихся пациентов, для того, чтобы скрыть реальный масштаб эпидемии в стране.

В Пекине эти обвинения отвергают.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]