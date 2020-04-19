Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8479 RUR   0.0232 GBR   2.1244 TRY   0.2456

Цена на нефть

16.04   $/bbl WTI 19.87 0 Brent 27.82 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.04.2020 10:25

Рогозин заявил о готовности продолжать поставлять российские ракетные двигатели для американских ракет Atlas

"Роскосмос" готов обсуждать продолжение сотрудничества с американским альянсом United Launch Alliance (ULA), чьи ракеты Atlas используют российские двигатели РД-180, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы довольны нашим сотрудничеством и готовы продолжать его. Я подтверждаю наше приглашение посетить Москву для переговоров. С уважением к вам и вашей компании", - сообщил Рогозин в твиттере.

Так он прокомментировал реплику главы ULA Тори Бруно, назвавшего российские двигатели чудом.

"РД-180 - это технологическое чудо, идеально подходящее для миссии Atlas", - написал Бруно в твиттере.

Двигатели РД-180 производит российское "НПО Энергомаш". Они поставляются для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании - Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

Действующий контракт охватывает 2020 год, как сообщал главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин, ведутся переговоры по новым контрактам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РОСКОСМОС, США, ДВИГАТЕЛИ


Похожие новости


Рогозин и глава ЕКА Вернер обсудят борьбу с космическим мусором Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос" "Роскосмос" планирует производить до пяти коммерческих пусков в год с 2019 года Разногласия между РФ и США пока не сильно сказываются на сотрудничестве Роскосмоса и НАСА - Остапенко Спутники для работы в рентгеновском, ультрафиолетовом и миллиметровом диапазонах запустит РФ с 2014 по 2019 годы - Роскосмос Роскосмос планирует к 2020 году практически удвоить орбитальную группировку гражданских спутников

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]