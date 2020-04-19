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Здравоохранение 19.04.2020 11:15

Число инфицированных COVID-19 в Киргизии достигло 554

Число зараженных коронавирусом в Киргизии увеличилось на 48 случаев, всего 554, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев на брифинге в воскресенье.

"На 19 апреля в Киргизии зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом", - сообщил Усенбаев.

По его словам, за сутки COVID-19 выявлен у 18 медработников. Всего по республике заражено 134 медработника.

"В стационарах находится 416 человек, из них 16 в тяжелом состоянии, девять в реанимации. Из стационара выписано три пациента с ранее подтвержденным диагнозом", - отметил Усенбаев.

На 19 апреля в Киргизии пять человек скончались от коронавируса, 133 излечились от инфекции.

С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]