Число инфицированных COVID-19 в Киргизии достигло 554

Число зараженных коронавирусом в Киргизии увеличилось на 48 случаев, всего 554, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев на брифинге в воскресенье.
"На 19 апреля в Киргизии зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом", - сообщил Усенбаев.
По его словам, за сутки COVID-19 выявлен у 18 медработников. Всего по республике заражено 134 медработника.
"В стационарах находится 416 человек, из них 16 в тяжелом состоянии, девять в реанимации. Из стационара выписано три пациента с ранее подтвержденным диагнозом", - отметил Усенбаев.
На 19 апреля в Киргизии пять человек скончались от коронавируса, 133 излечились от инфекции.
С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.
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