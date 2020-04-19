Китай может рассмотреть вопрос о проведении отложенной из-за коронавируса сессии ВСНП

На предстоящем заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) может быть поднят вопрос о проведении ежегодной сессии этого высшего законодательно органа КНР, которая из-за эпидемии коронавируса была перенесена с марта на неопределенный срок, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Как сообщило накануне китайское информагентство "Синьхуа", заседание постоянного комитета должно пройти 26-29 апреля, на нем планируется обсудить ряд законопроектов. О рассмотрении вопроса о сессии ВСНП не сообщалось, однако, считают эксперты, он может быть поднят, пишет издание.

В то же время, источники газеты высказывают сомнение, что сессия ВСНП и проходящей одновременно сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, орган единого фронта) будут созваны в ближайшее время, поскольку риски, связанные с возможностью заражения коронавирусом депутатов двух форумов, "все еще значительны".

Если ПК ВСНП состоит из 200 человек, проживающих, преимущественно, в Пекине, то на сессию ВСНП собираются 2 тыс. 980 депутатов, на сессию НПКСК - 2 тыс. 158 депутатов из разных районов страны. Следует учитывать также большое число обслуживающего персонала и журналистов, освещающих форумы, что создает дополнительную опасность заражения.