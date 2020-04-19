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Дальнее зарубежье 19.04.2020 11:46

Китай может рассмотреть вопрос о проведении отложенной из-за коронавируса сессии ВСНП

На предстоящем заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) может быть поднят вопрос о проведении ежегодной сессии этого высшего законодательно органа КНР, которая из-за эпидемии коронавируса была перенесена с марта на неопределенный срок, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Как сообщило накануне китайское информагентство "Синьхуа", заседание постоянного комитета должно пройти 26-29 апреля, на нем планируется обсудить ряд законопроектов. О рассмотрении вопроса о сессии ВСНП не сообщалось, однако, считают эксперты, он может быть поднят, пишет издание.

В то же время, источники газеты высказывают сомнение, что сессия ВСНП и проходящей одновременно сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, орган единого фронта) будут созваны в ближайшее время, поскольку риски, связанные с возможностью заражения коронавирусом депутатов двух форумов, "все еще значительны".

Если ПК ВСНП состоит из 200 человек, проживающих, преимущественно, в Пекине, то на сессию ВСНП собираются 2 тыс. 980 депутатов, на сессию НПКСК - 2 тыс. 158 депутатов из разных районов страны. Следует учитывать также большое число обслуживающего персонала и журналистов, освещающих форумы, что создает дополнительную опасность заражения.

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Тэги: КИТАЙ, ВСНП, СЕССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]