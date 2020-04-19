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Здравоохранение 19.04.2020 12:21

У России есть все для борьбы с коронавирусом - Путин

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху, заявил о возможности страны решения проблемы распространения коронавируса своими силами.

"От души поздравляю всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением, с великим праздником святой Пасхи", - говорится в послании президента, размещенном на сайте Кремля.

"Знаю, что к этим поздравлениям искренне присоединяются представители всех наших религиозных конфессий, последователи всех традиционных религий России", - отметил Путин.

"В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни, известной уже во всём мире - коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении.

"Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения", - подчеркнул он.

"Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение", - отметил Путин.

"Да, все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем - рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении", - сообщил президент.

"Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой", - подчеркнул он.

"Ещё раз хочу поблагодарить тех, кто по зову сердца протягивает руку помощи ближним, тем, кто в ней сегодня нуждается, сказать спасибо всем вам. Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные нам испытания", - отметил он.

"А сегодняшнее духовное, радостное и светлое событие, многовековые традиции Пасхального праздника также помогут и поддержат каждого из нас, укрепят нашу надежду и веру. Потому что Пасха, Воскресение Христово - это символ торжества жизни над всем тем, что против неё. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни", - говорится в послании.

"У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы", - написал он.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАСХА, КОРОНАВИРУС


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