Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8479 RUR   0.0232 GBR   2.1244 TRY   0.2456

Цена на нефть

16.04   $/bbl WTI 19.87 0 Brent 27.82 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 19.04.2020 12:52

Китай должен нести ответственность за недостаточную информацию о коронавирусе - глава МИД Австралии

Китай был недостаточно откровенен и скрывает часть информации, касающейся истоков и распространения коронавируса, заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Она в интервью телеканалу АВС сказала, что ее "озабоченности по поводу открытости Китая находятся в очень высокой точке".

"Вопросы, связанные с коронавирусом, являются вопросами для проведения независимого расследования, я думаю, что важно, чтобы мы сделали это", - сказал Пейн.

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сказал в ночь на воскресенье, что Китай должен быть привлечен к ответственности, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19.

"Если они преднамеренно скрывали, то да, должны быть последствия", - сказал он.

При этом Трамп отметил, что если Китай просто совершил ошибку, то это не так страшно. "Ошибки случаются", - заявил президент США.

В последние дни Трамп регулярно говорит о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о коронавирусе, распространившемся по всему миру из китайского города Уханя.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРАЛИЯ, КИТАЙ, ВИРУС, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]