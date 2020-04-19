За сутки в РФ скончались 48 человек с коронавирусом - оперштаб

За сутки в РФ зарегистрировано 48 умерших с коронавирусом, сообщает оперштаб.

"За сутки подтверждено 48 летальных случаев с коронавирусом: Москва - 28", - говорится в сообщении оперштаба в воскресенье.

Также девять человек скончались в Московской области, трое - в Пензенской области, двое в Башкортостане, по одному в Липецкой, Мурманской, Новосибирской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Ингушетии.

За весь период по России умер 361 человек.