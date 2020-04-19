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Здравоохранение 19.04.2020 12:30

За сутки в РФ скончались 48 человек с коронавирусом - оперштаб

За сутки в РФ зарегистрировано 48 умерших с коронавирусом, сообщает оперштаб.

"За сутки подтверждено 48 летальных случаев с коронавирусом: Москва - 28", - говорится в сообщении оперштаба в воскресенье.

Также девять человек скончались в Московской области, трое - в Пензенской области, двое в Башкортостане, по одному в Липецкой, Мурманской, Новосибирской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Ингушетии.

За весь период по России умер 361 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, УМЕРШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]