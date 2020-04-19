Число случаев COVID-19 на Украине приближается к 5,5 тыс., более 140 человек скончались

На Украине за минувшие сутки зафиксировано 343 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество случаев COVID-19 достигло 5 тыс. 449 случаев, из них 141 летальный, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"По состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая", - говорится в сообщении министерства в фейсбуке со ссылкой на Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).

В ЦОЗ отметили, что из 141 умерших в результате осложнений, вызванных болезнью, 75 - мужчины и 66 - женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Ранее сообщалось, что на утро субботы в Украине было зафиксировано 5 тыс. 106 случаев COVID-19, количество выздоровевших пациентов (275) превысило количество летальных случаев (133). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 8, количество случаев выздоровления - на 72.

Наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 на Украине было зафиксировано 17 апреля - 501 человек. По состоянию на утро 16 апреля сообщалось о 397 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 15 апреля - 392, 14 апреля - 270, 13 апреля - 325, 12 апреля - 266, 11 апреля - 308, на утро 10 апреля - 311.