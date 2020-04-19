Число случаев COVID-19 в Грузии приблизилось к 400

Число заразившихся коронавирусом в Грузии выросло за сутки на 14 человек и составляет 394, сообщили в воскресенье в Минздраве республики.
По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 94 человека, под наблюдением врачей в стационарах 547 пациентов, выздоровели 86, скончались четыре человека.
Грузинские медики опасаются, что проведение Пасхального богослужения в ночь на воскресенье в храмах в присутствии прихожан может изменить в худшую сторону ситуацию с распространением коронавируса в стране.
В Грузии с 21 марта по 21 апреля было введено чрезвычайное положение, в рамках которого действует комендантский час, запрещающий выход граждан из своих домов с 9 вечера до 6 утра.
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