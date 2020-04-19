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Здравоохранение 19.04.2020 14:18

Число случаев COVID-19 в Грузии приблизилось к 400

Число заразившихся коронавирусом в Грузии выросло за сутки на 14 человек и составляет 394, сообщили в воскресенье в Минздраве республики.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 94 человека, под наблюдением врачей в стационарах 547 пациентов, выздоровели 86, скончались четыре человека.

Грузинские медики опасаются, что проведение Пасхального богослужения в ночь на воскресенье в храмах в присутствии прихожан может изменить в худшую сторону ситуацию с распространением коронавируса в стране.

В Грузии с 21 марта по 21 апреля было введено чрезвычайное положение, в рамках которого действует комендантский час, запрещающий выход граждан из своих домов с 9 вечера до 6 утра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]