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Наука и образование 19.04.2020 14:46

МКС спустили ближе к Земле перед прибытием космического грузовика "Прогресс"

Орбита Международной космической станции (МКС) скорректирована перед прибытием транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"С целью формирования рабочей орбиты Международной космической станции перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-14" на 19 апреля 2020 года проведена коррекция ее орбиты", - говорится в сообщении.

Двигатели служебного модуля "Звезда" были включены в 9:09 и проработали почти минуту.

Ранее "Роскосмос" сообщал, что маневр проводится для уменьшения высоты орбиты станции на 1,5 тысячи метров.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14" запланирован на 25 апреля 2020 года в 5:51 с площадки № 31 космодрома Байконур, стыковка с МКС - в 9:13.

В настоящее время на космодроме Байконур завершается подготовка корабля к запуску. Он доставит на Международную космическую станцию запасы топлива и газов, служебное оборудование и средства жизнеобеспечения по программе 75-й миссии снабжения МКС.

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Тэги: РОССИЯ, МКС, ОРБИТА, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]