В Армении число зараженных коронавирусом увеличилось до 1291

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Армении в воскресенье достигло 1291, сообщает армянский единый информационный центр.

Согласно сообщению, выздоровели 545 человек. Количество смертей за сутки не изменилось - 20 человек.

Накануне сообщалось о 1248 зараженных.