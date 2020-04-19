Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8479 RUR   0.0232 GBR   2.1244 TRY   0.2456

Цена на нефть

16.04   $/bbl WTI 19.87 0 Brent 27.82 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 19.04.2020 15:16

В Армении число зараженных коронавирусом увеличилось до 1291

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Армении в воскресенье достигло 1291, сообщает армянский единый информационный центр.

Согласно сообщению, выздоровели 545 человек. Количество смертей за сутки не изменилось - 20 человек.

Накануне сообщалось о 1248 зараженных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


США через USAID предоставят Армении еще $600 тыс. на борьбу с Covid-19 - посольство Армения вывезла из Турции 73 соотечественника, за помощью по коронавирусу к Анкаре не обращалась - МИД Пандемия коронавируса в Армении вышла из-под контроля - министр Число случаев коронавируса в Армении превысило 820 Число заражений Covid-19 в Армении достигло 770 Власти Армении продлевают ограничения, введенные из-за коронавируса - премьер

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]