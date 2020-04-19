Китай поддерживает ВОЗ, считает нападки на организацию безосновательными - МИД

Китай полностью поддерживает деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ее генерального директора, избранного большинством голосов стран-членов ВОЗ, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонной беседе с главой организации Тедросом Адханом Гебрейесусом.

"Сегодня я звоню Вам, чтобы продемонстрировать твердую поддержку Всемирной организации здравоохранения со стороны китайского правительства и китайского народа", - цитирует министра в воскресенье МИД КНР.

Глава МИД Китая отметил, что "международное сообщество и народы мира разделяют это мнение".

"Поддержка ВОЗ и генерального директора в нынешний критический момент глобальной борьбы с пандемией - это сохранение идей и принципов многосторонности, отстаивание места и роли ООН, единства международного сообщества в борьбе с инфекцией", - сказал Ван И.

Он подчеркнул: "Нападки и попытки дискредитировать ВОЗ абсолютно безосновательны, давление и принуждение не пользуются популярностью, государства, у которых есть совесть, не могут поддерживать такой подход".

Министр сказал, что в настоящее время люди нуждаются в ВОЗ для спасения жизней и ликвидации коронавируса.

"Уверен, что генеральный директор будет руководить работой организации, основываясь на профессиональной этике и научном подходе", - заявил Ван И.

Президент США Дональд Трамп 15 апреля объявил о временном прекращении финансирования ВОЗ пока в Вашингтоне изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией COVID-19.

"Сегодня я дал указание своей администрации прекратить финансирование ВОЗ пока проводится оценка ее весьма халатной работы (по проблеме - ИФ) распространения коронавируса", - сказал Трамп, выступая на брифинге.

Он пояснил: "Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 - ИФ) и поделиться ею своевременно и транспарентно".

По словам президента, организация не смогла проверить сообщения об обстановке в Ухане, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР. В результате было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.

"ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна нести ответственность", - подчеркнул президент США.