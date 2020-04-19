Число жертв COVID-19 в Бельгии приблизилось к 5,7 тыс.

В Бельгии за минувшие сутки умерли 230 человек с коронавирусом, общее число летальных исходов с COVID-19 достигло 5 тыс. 683, следует из опубликованных в воскресенье данных антикризисного центра страны.
Всего с начала эпидемии в стране выявлено 38 тыс. 496 зараженных коронавирусом. За последние сутки подтверждены 1 тыс. 313 новых заражений.
За это же время госпитализированы 265 пациентов с диагнозом COVID-19, 409 вылечившихся выписались из больниц.
Газета La Libre Belgique опубликовала высказывания бельгийского ученого Марка Вателе, более 10 лет занимавшегося в США исследованиями коронавируса, который заявил: "80% заражений COVID-19 исходит от асимптоматичных носителей вируса. Это может внушать страх, но это так".
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