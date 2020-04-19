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Здравоохранение 19.04.2020 16:25

Число жертв COVID-19 в Бельгии приблизилось к 5,7 тыс.

В Бельгии за минувшие сутки умерли 230 человек с коронавирусом, общее число летальных исходов с COVID-19 достигло 5 тыс. 683, следует из опубликованных в воскресенье данных антикризисного центра страны.

Всего с начала эпидемии в стране выявлено 38 тыс. 496 зараженных коронавирусом. За последние сутки подтверждены 1 тыс. 313 новых заражений.

За это же время госпитализированы 265 пациентов с диагнозом COVID-19, 409 вылечившихся выписались из больниц.

Газета La Libre Belgique опубликовала высказывания бельгийского ученого Марка Вателе, более 10 лет занимавшегося в США исследованиями коронавируса, который заявил: "80% заражений COVID-19 исходит от асимптоматичных носителей вируса. Это может внушать страх, но это так".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]