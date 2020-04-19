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Религия 19.04.2020 16:51

Лукашенко заявил, что против закрытия храмов во время пандемии коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что даже во время пандемии коронавируса COVID-19 нельзя закрывать людям дорогу к храму.

"Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год", - сказал Лукашенко, посещая в воскресенье храм в Смолевичском районе под Минском.

Как сообщает пресс-служба главы государства, из храма президент поздравил всех белорусов с Пасхой.

"Как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник. Я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства, это святое. Это принцип моей жизни. Хочу, чтобы и вы руководствовались самыми добрыми и светлыми принципами. И тогда Он, увидев это, обязательно поможет", - отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии также передал слова поддержки россиянам и украинцам, которые борются с пандемией.

"Они, как и мы, переживают непростое время. Может быть, у них сегодня даже сложнее, чем у нас. Хочу от всех белорусов пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду, зачастую созданную нами самими. Пусть наши братья живут в мире и согласии", - сказал президент.

Кроме того, Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления полякам, литовцам и латышам, жителям других европейских стран, американцам и гражданам КНР.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, ХРАМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]