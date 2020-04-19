Министр иностранных дел Ирана в понедельник обсудит в Дамаске ирано-сирийские отношения и региональные проблемы

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник посетит Дамаск, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.
"В ходе однодневного визита Зариф встретится с президентом Сирии Башаром Асадом и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом, обсудит двусторонние отношения, развитие ситуации в регионе, а также политические вопросы борьбы Сирии против терроризма", - сказал представитель МИД.
Последний раз Зариф посещал Сирию в апреле прошлого года.
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