Министр иностранных дел Ирана в понедельник обсудит в Дамаске ирано-сирийские отношения и региональные проблемы

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник посетит Дамаск, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

"В ходе однодневного визита Зариф встретится с президентом Сирии Башаром Асадом и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом, обсудит двусторонние отношения, развитие ситуации в регионе, а также политические вопросы борьбы Сирии против терроризма", - сказал представитель МИД.

Последний раз Зариф посещал Сирию в апреле прошлого года.