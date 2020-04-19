Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8479 RUR   0.0232 GBR   2.1244 TRY   0.2456

Цена на нефть

16.04   $/bbl WTI 19.87 0 Brent 27.82 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.04.2020 17:19

Министр иностранных дел Ирана в понедельник обсудит в Дамаске ирано-сирийские отношения и региональные проблемы

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник посетит Дамаск, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

"В ходе однодневного визита Зариф встретится с президентом Сирии Башаром Асадом и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом, обсудит двусторонние отношения, развитие ситуации в регионе, а также политические вопросы борьбы Сирии против терроризма", - сказал представитель МИД.

Последний раз Зариф посещал Сирию в апреле прошлого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, МИД, СИРИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Зариф напомнил США, что Иран никогда не начинает войн первым Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию с коронавирусом Глава МИД Ирана не поедет на Давосский форум Зариф и Лавров провели встречу в Дели - иранский телеканал Зариф посоветовал странам Евротройки не поддаваться давлению США В МИД Ирана заявили, что британский посол был отпущен сразу после установления его личности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]