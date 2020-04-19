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Здравоохранение 19.04.2020 17:48

Южная Корея снимает часть ограничений, вызванных распространением коронавируса

Южная Корея продлила ряд мер социального дистанцирования на 16 дней, однако сняла ряд ограничений, введенных во время активного распространения коронавирусной инфекции, сообщил в воскресенье премьер-министр республики Чон Се Гюн.

"Наиболее безопасно поддерживать интенсивное социальное дистанцирование, но реально это не так просто. Мы должны найти золотую середину",- заявил премьер в ходе совещания правительственных чиновников.

Он добавил: "Если мы сможем сохранить стабильное управление на нынешнем уровне, то с 6 мая мы перейдем к "рутинному социальному дистанцированию", - сказал Чанг.

Это позволит восстановить нормальную экономическую деятельность при соблюдении необходимых мер предосторожности.

Решение о послаблениях было принято после того, как в воскресенье медицинские власти страны объявили о росте числа инфицированных за минувшие сутки на восемь человек. Впервые за два месяца рост числа заболевших ограничился однозначным числом.

К послаблениям относятся восстановление службы в церквях, проведение спортивных соревнований, но без болельщиков.

По состоянию на воскресенье, по данным американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг распространения инфекции в мире, в Южной Корее число инфицированных составляло 10 тыс. 661 человек, умерли 234 человека.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОСЛАБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]