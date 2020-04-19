Южная Корея снимает часть ограничений, вызванных распространением коронавируса

Южная Корея продлила ряд мер социального дистанцирования на 16 дней, однако сняла ряд ограничений, введенных во время активного распространения коронавирусной инфекции, сообщил в воскресенье премьер-министр республики Чон Се Гюн.
"Наиболее безопасно поддерживать интенсивное социальное дистанцирование, но реально это не так просто. Мы должны найти золотую середину",- заявил премьер в ходе совещания правительственных чиновников.
Он добавил: "Если мы сможем сохранить стабильное управление на нынешнем уровне, то с 6 мая мы перейдем к "рутинному социальному дистанцированию", - сказал Чанг.
Это позволит восстановить нормальную экономическую деятельность при соблюдении необходимых мер предосторожности.
Решение о послаблениях было принято после того, как в воскресенье медицинские власти страны объявили о росте числа инфицированных за минувшие сутки на восемь человек. Впервые за два месяца рост числа заболевших ограничился однозначным числом.
К послаблениям относятся восстановление службы в церквях, проведение спортивных соревнований, но без болельщиков.
По состоянию на воскресенье, по данным американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг распространения инфекции в мире, в Южной Корее число инфицированных составляло 10 тыс. 661 человек, умерли 234 человека.
Баку ждет от мирового сообщества шагов по выполнению резолюций Совбеза ООН по урегулированию в Карабахе – Мамедъяров
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Во Франции умерло свыше 19 тыс. человек с заражением COVID-19
Объем ФНБ к концу 2020г уменьшится до 7 трлн руб. - Силуанов
С расширением ЕАЭС спешить не надо, считает Путин
Западные партнеры препятствуют более глубокой интеграции на постсоветском пространстве - Путин
ИВ Огузского района направит свыше 370 тыс. манатов на благоустройство города
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Пхеньян опроверг заявление Трампа о письме от северокорейского лидера
Иран призвал США воздерживаться от провокаций в Персидском заливе
Министр иностранных дел Ирана в понедельник обсудит в Дамаске ирано-сирийские отношения и региональные проблемы
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) оказал помощь социально-уязвимым группам населения
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог