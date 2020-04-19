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Социум 19.04.2020 18:17

В течение недели в РФ будут приняты новые решения о дальнейшем режиме в связи с распространением коронавируса - Песков

Вспышка заболеваемости коронавирусом на этой неделе показала, что пока Россия не вышла на плато, это означает, что потребуются новые решения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет, это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Он подчеркнул, что самоизоляция длится уже три недели. "Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это "очень сложная комбинация с полным приоритетом здоровья граждан". "Но еще и с необходимостью не дать задохнуться экономике, которая и так находится, конечно, в тяжелом, кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись", - сказал Песков.

Он также рассказал, что на следующей неделе президент продолжит проводить совещания в режиме видеоконференций.

"Пока по крайней мере на следующей неделе запланировано тоже проведение практически ежедневных совещаний, встреч, в большинстве своём в режиме телеконференции", - сказал пресс-секретарь.

График президента в нынешних условиях, рассказал он, ежедневный и напряженный, а то, что работа осуществляется в режиме телеконференции, для Путина особой роли не играет. Число коек в регионах, количество аппаратов ИВЛ - эти темы для президента стали ежедневными, а временами и ежечасными, заметил Песков.

"Выделяются деньги на приобретение этих аппаратов в регионе на оборудование койко-мест. Фабрики работают в три смены, но они не справляются с количеством заказов. Поэтому система сложная", - сказал пресс-секретарь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КОРОНАВИРУС, РЕШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]