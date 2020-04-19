В течение недели в РФ будут приняты новые решения о дальнейшем режиме в связи с распространением коронавируса - Песков

Вспышка заболеваемости коронавирусом на этой неделе показала, что пока Россия не вышла на плато, это означает, что потребуются новые решения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет, это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
Он подчеркнул, что самоизоляция длится уже три недели. "Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме", - сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это "очень сложная комбинация с полным приоритетом здоровья граждан". "Но еще и с необходимостью не дать задохнуться экономике, которая и так находится, конечно, в тяжелом, кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись", - сказал Песков.
Он также рассказал, что на следующей неделе президент продолжит проводить совещания в режиме видеоконференций.
"Пока по крайней мере на следующей неделе запланировано тоже проведение практически ежедневных совещаний, встреч, в большинстве своём в режиме телеконференции", - сказал пресс-секретарь.
График президента в нынешних условиях, рассказал он, ежедневный и напряженный, а то, что работа осуществляется в режиме телеконференции, для Путина особой роли не играет. Число коек в регионах, количество аппаратов ИВЛ - эти темы для президента стали ежедневными, а временами и ежечасными, заметил Песков.
"Выделяются деньги на приобретение этих аппаратов в регионе на оборудование койко-мест. Фабрики работают в три смены, но они не справляются с количеством заказов. Поэтому система сложная", - сказал пресс-секретарь.
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