Западные партнеры препятствуют более глубокой интеграции на постсоветском пространстве - Путин

Более глубокой интеграции на постсоветском пространстве препятствуют западные партнеры, не заинтересованные в появлении экономического конкурента, считает президент РФ Владимир Путин.
В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" президент обратил внимание на такое "сопротивление западных коллег", которые "до недавнего времени вообще даже не хотели разговаривать с нашим экономическим, именно экономическим, а не политическим, не военным объединением".
"Они не хотят роста или увеличения возможностей своего конкурента. Но, а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей", - сказал Путин в интервью, которое было записано еще 1 октября 2019 года, но прозвучало в эфире впервые. Его фрагмент приводится на сайте вести.ру.
Как заявил президент РФ, "здесь нет ничего удивительного, кроме того, что мы до сих пор не продвинулись на этом пути так, как мы могли бы это сделать".
Тем не менее, считает Путин, идея объединения "пробивает себе дорогу" на постсоветском пространстве. "Преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно. И чувствуя эти преимущества - а эти преимущества чувствуют все участники этого процесса, - мы двигаемся дальше, совершаем новые шаги и идем вперед", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что для республик бывшего СССР повышение своей конкурентоспособности за счет объединения - "это абсолютно естественное дело". "(...) Во всех странах свободно говорят на русском языке. Это огромное преимущество. У нас общая, доставшаяся от единой страны, инфраструктура транспорта, энергетики, связи - это еще одно колоссальное преимущество интеграции", - напомнил президент РФ.
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