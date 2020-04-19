С расширением ЕАЭС спешить не надо, считает Путин

Страны Евразийского экономического союза не торопятся с принятием в свои ряды новых членов, так как это сопряженный со многими сложностями процесс, который не терпит спешки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу количества стран: мы не спешим ни к расширению, не спешим к тому, чтобы перепрыгивать через определенные этапы. Почему? Потому что мы смотрим на то, как развиваются интеграционные процессы в других регионах мира, скажем, в той же Европе. Возникло много сложностей. Поэтому нужно двигаться постепенно, не спеша", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, сколько стран, по его мнению, должны входить в ЕАЭС.

Отвечая на вопрос о том, каким должен быть ЕАЭС в идеале, Путин пояснил, что "идеальных вещей не бывает, в том числе межгосударственных отношений".

"Всегда достигнутые решения - это компромиссы, а компромиссы - это что такое? Это значит, кто-то кому-то в чем-то уступает, и идеальной ситуации, на первый взгляд, нет. Но она идеальна в том смысле, что сложенная нами система отношений позволяет добиваться этих компромиссов", - продолжил он.

По мнению Путина, когда такие компромиссные решения принимаются участниками по доброй воле, а не путем "выкручивания рук", они становятся реально работающими инструментами.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью этой же программе отметил, что страны ЕАЭС продолжают взаимодействие, несмотря на пандемию коронавируса.

"Страны наши взаимодействуют. И происходит общение глав государств. И взаимопомощь оказывается, и обмен информацией. Поэтому здесь абстрагироваться друг от друга невозможно. Наоборот. Актуальность и потребность в общении лишь увеличивается", - сказал он.