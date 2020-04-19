Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане достигло 1398, умерших - 19

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 25 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровело 122 человека", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что еще 1 человек с положительным результатом на COVID-19 скончался.
“Им оказался гражданин 1940 года рождения с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, постинфарктным кардиосклерозом”, - отмечает штаб.
Таким образом, общее число зараженных достигло 1398, число вылечившихся – 712, общее число умерших составило 19 человек.
«В настоящее время в больницах специального режима находятся 667 человек. Состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 26 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.
Ранее по информации штаба было отмечено, что всего было проведено 95,747 тыс. тестов по выявлению коронавируса.
Х.Насирзаде
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