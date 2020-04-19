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Здравоохранение 19.04.2020 17:09

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане достигло 1398, умерших - 19

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 25 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 122 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что еще 1 человек с положительным результатом на COVID-19 скончался.

“Им оказался гражданин 1940 года рождения с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, постинфарктным кардиосклерозом”, - отмечает штаб.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1398, число вылечившихся – 712, общее число умерших составило 19 человек.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 667 человек. Состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 26 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

Ранее по информации штаба было отмечено, что всего было проведено 95,747 тыс. тестов по выявлению коронавируса.

Х.Насирзаде


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Тэги: ОПЕРШТАБ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]