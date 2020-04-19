Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане достигло 1398, умерших - 19

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 25 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 122 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что еще 1 человек с положительным результатом на COVID-19 скончался.

“Им оказался гражданин 1940 года рождения с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, постинфарктным кардиосклерозом”, - отмечает штаб.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1398, число вылечившихся – 712, общее число умерших составило 19 человек.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 667 человек. Состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 26 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

Ранее по информации штаба было отмечено, что всего было проведено 95,747 тыс. тестов по выявлению коронавируса.

Х.Насирзаде