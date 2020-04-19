Заседание министров здравоохранения стран G20 началось в формате видеоконференции

Вопросы сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусом начали обсуждать министры здравоохранения стран "большой двадцатки", сообщило государственное телевидение Саудовской Аравии.

Эр-Рияд в настоящее время председательствует в G20.

Совещание проходит в формате видеоконференции.

В совещании также принимают участие Испания, Сингапур, Иордания и Швейцария, представители региональных и международных организаций, в частности, Всемирной организации и здравоохранения и Всемирного банка, говорится в распространенном заявлении G20.