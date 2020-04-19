Баку ждет от мирового сообщества шагов по выполнению резолюций Совбеза ООН по урегулированию в Карабахе – Мамедъяров

Азербайджан ждет от международного сообщества действенных шагов по выполнению резолюций Совбеза ООН по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.
«Сегодня на оккупированных территориях Азербайджана проводятся целенаправленные действия с целью изменения их демографического, культурного и физического характера. Такие действия, включая так называемые «выборы», представляют собой явное нарушение норм международного права и соответствующих международных конвенций. Ясно, что такая политика и практика никоим образом не могут быть согласованы с целями достижения мирного урегулирования конфликта, что требует срочных действий со стороны более широкого международного сообщества для защиты ценностей, нормы и принципы основанных на правилах межгосударственных отношений, закрепленные в Уставе ООН», - сказал Мамедъяров в интервью онлайн-изданию «The London Post».
По его словам, очевидно, что на фоне продолжающейся военной оккупации и этнической чистки территорий Азербайджана со стороны Армении проведение «выборов» на оккупированных территориях азербайджанских территориях также является явным нарушением Конституции Азербайджанской Республики.
«Как и в предыдущих случаях, и на этот раз международное сообщество решительно отвергло так называемые «выборы» на оккупированных территориях Азербайджана и объявило их нелегитимными. Здесь следует упомянуть такие международные организации, как Движение неприсоединения, ОИК, ЕС, НАТО, Тюркский совет, ГУАМ, ТЮРКПА и другие, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ, многочисленные государства, которые выступили с отдельными заявлениями», - отметил он.
При этом Мамедъяров добавил, что осуждение этих незаконных действий недостаточно. «Действуя в соответствии с этими заявлениями или, другими словами, необходимо выполнение резолюций, принятых международными организациями в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Это то, к чему стремится Азербайджан, и это то, что необходимо для обеспечения прочного мира, безопасности и стабильности в регионе», - подчеркнул министр.
Глава МИД добавил, что ожидания Азербайджана от ключевых игроков и важных действующих лиц международных отношений, безусловно, «связано с выполнением требований Совета Безопасности ООН».
А.Азизов
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