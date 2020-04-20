В США достаточно тестов на COVID-19 для определения сроков перехода к восстановлению экономики по плану Трампа - вице-президент

Вице-президент США Майк Пенс заверил журналистов, что США располагают достаточным количеством тестов для определения сроков перехода регионов к восстановлению экономики и смягчению ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.
"Мы считаем, что сегодня у нас налажено тестирование по всей стране, которое позволит любому штату в Америке перейти к первой фазе (плана восстановления экономики - ИФ), если они будут соответствовать критериям", - завил он на брифинге.
Президент США Дональд Трамп обнародовал план постепенного перехода от карантинных ограничений к восстановлению нормальной экономической деятельности.
На первом этапе план предусматривает, что переходить к смягчению ограничений власти штатов могут после того, как в них будет зафиксирована "нисходящая траектория" случаев выявления COVID-19 в течение 14-дневного периода.
Режим "сидим дома" остается в силе для категории населения повышенного риска, школы и дома престарелых работать не будут, население должно соблюдать "социальное дистанцирование", собрания более 10 человек должны быть запрещены.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Баку ждет от мирового сообщества шагов по выполнению резолюций Совбеза ООН по урегулированию в Карабахе – Мамедъяров
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Роснефть с начала buyback купила 0,22% от уставного капитала почти на $100 млн
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-феврале сократился на 66%, стиральных машин – увеличился на 12,5%
Азербайджан в январе-феврале сократил экспорт нефти на 5,6%, увеличил поставки газа на 8,2%
В Азербайджане с 1 апреля свыше 31,5 тыс. человек оштрафованы за нарушение правил передвижения при карантине
Число жертв коронавируса в мире превысило 165 тыс. человек, инфицировано более 2,4 млн - университет Хопкинса
США рассматривают возможность поставки ИВЛ шести странам - Трамп
ИВ Огузского района направит свыше 370 тыс. манатов на благоустройство города
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) оказал помощь социально-уязвимым группам населения
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог