Китайский центробанк снизил базовую ставку до 3,85% с 4,05%

Народный банк Китая (НБК) снизил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR), чтобы содействовать оживлению экономики, которая серьезно пострадала в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Ставка по кредитам на год была уменьшена на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 3,85% с 4,05%.
LPR по кредитам на год понижена уже во второй раз с начала 2020 года. НБК рассчитывает, что это поможет снизить стоимость финансирования для бизнеса и особенно для небольших компаний.
Ставка по кредитам на пять лет и более понижена до 4,65% с 4,75%, сообщил НБК.
Китайский ЦБ устанавливает размер LPR 20-го числа каждого месяца на основе данных о ставках, получаемых от крупнейших банков страны.
LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения центробанком реформы процентных ставок. В конце прошлого года НБК потребовал от банков с 2020 года ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам, а также привести условия действующих кредитов в соответствии с бенчмарком в период с марта по август.
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