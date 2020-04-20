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Дальнее зарубежье 20.04.2020 10:33

Более 40 тыс. человек скончались от коронавируса в США

В США от последствий заражения коронавирусом COVID-19 скончались 40 223 пациента, сообщает в воскресенье сайт Worldometer.

Общее число заразившихся в США - более 757 тыс. человек. Почти 70 тыс. из них уже успешно завершили курс лечения.

Согласно официальным статистическим данным, США наряду со странами Европы на данный момент - основные очаги распространения COVID-19.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]