Более 40 тыс. человек скончались от коронавируса в США

В США от последствий заражения коронавирусом COVID-19 скончались 40 223 пациента, сообщает в воскресенье сайт Worldometer.

Общее число заразившихся в США - более 757 тыс. человек. Почти 70 тыс. из них уже успешно завершили курс лечения.

Согласно официальным статистическим данным, США наряду со странами Европы на данный момент - основные очаги распространения COVID-19.