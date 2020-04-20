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Макроэкономика 20.04.2020 09:38

Манат укрепился к рублю, подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 апреля ЦБА установил 1,8482 манат/1EUR (17 апреля - 1,8479 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 апреля установил 0,0228 манат/1RUB (17 апреля - 0,0232 манат/1RUB).

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦБА, МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]