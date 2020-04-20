Манат укрепился к рублю, подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 апреля ЦБА установил 1,8482 манат/1EUR (17 апреля - 1,8479 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 апреля установил 0,0228 манат/1RUB (17 апреля - 0,0232 манат/1RUB).

Х.Насирзаде