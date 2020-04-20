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ТЭК 20.04.2020 09:56

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в I квартале увеличился на 15%

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в I-ом квартале 2020 года составил 2 млрд 997,4 млн кубометров, что на 15% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистке.

На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 34,5% всего газа, транспортированного по магистральным газопроводам в январе-марте 2020 года", - отметили в Госкомстате.

По данным статистики, в целом магистральными газопроводами Азербайджана в I-ом квартале 2020 года транспортировано 8 млрд 696 млн кубометров газа (рост на 11,7%).

В 2019 году экспорт азербайджанского газа с Шах-Дениз составил 10 млрд 417,8 млн кубометров.

Газ с месторождения Шах-Дениз в настоящее время экспортируется в Грузию и, в основном, в Турцию. При этом, в Турцию Азербайджан поставляет газ только с этого месторождения.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы «Alfa» в рамках Стадии-1 и с платформы «Bravo» в рамках Стадии-2.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]