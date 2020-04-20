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Финансы 20.04.2020 10:13

Bank Avrasiya сократил в I квартале активы на 5%

Азербайджанский «Bank Avrasiya» сократил в первом квартале 2020 года активы на 4,9% - до 162,049 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 31 марта 2020 года составил 108,336 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 0,8% - ИФ). В том числе потребительские кредиты оцениваются в 8,398 млн манатов (рост в 2,4 раза), бизнес-кредиты – 60,172 млн манатов (спад на 4,7%).

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 92,123 млн манатов (спад на 8,5%).

Депозиты в банке на конец первого квартала равны 45,096 млн манатов (спад на 16,2%), в том числе вклады населения – 40,116 млн манатов (рост на 2,9%).

Капитал банка на 31 марта 2020 года составил 69,926 млн манатов (рост на 0,3%), уставный капитал – 50 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-марте 2020 года составила 145,18 тыс. манатов (рост в 10 раз по сравнению с первым кварталом 2019 года – ИФ).

Bank Avrasiya лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане получил 28 ноября 2007 года.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]