Bank Avrasiya сократил в I квартале активы на 5%

Азербайджанский «Bank Avrasiya» сократил в первом квартале 2020 года активы на 4,9% - до 162,049 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Кредитный портфель банка на 31 марта 2020 года составил 108,336 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 0,8% - ИФ). В том числе потребительские кредиты оцениваются в 8,398 млн манатов (рост в 2,4 раза), бизнес-кредиты – 60,172 млн манатов (спад на 4,7%).
Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 92,123 млн манатов (спад на 8,5%).
Депозиты в банке на конец первого квартала равны 45,096 млн манатов (спад на 16,2%), в том числе вклады населения – 40,116 млн манатов (рост на 2,9%).
Капитал банка на 31 марта 2020 года составил 69,926 млн манатов (рост на 0,3%), уставный капитал – 50 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-марте 2020 года составила 145,18 тыс. манатов (рост в 10 раз по сравнению с первым кварталом 2019 года – ИФ).
Bank Avrasiya лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане получил 28 ноября 2007 года.
А.Азизов
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