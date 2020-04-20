В Азербайджане с 1 апреля свыше 31,5 тыс. человек оштрафованы за нарушение правил передвижения при карантине

В Азербайджане с 1 по 19 апреля свыше 31,5 тыс. граждан были привлечены к административной ответственности за нарушения правил передвижения в условиях специального карантинного режима, сообщает Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП).

«В Азербайджане с 1 апреля 31,516 тыс. участников дорожного движения были привлечены к административной ответственности за нарушение специального карантинного режима», - отмечает ГДП.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 24 марта по 4 мая действует специальный карантинный режим. Кроме этого, с 5 апреля ограничен режим передвижения по стране для автотранспортных средств и населения.

Общее число зараженных в Азербайджане составляет 1398, общее число умерших - 19, число вылечившихся - 712.

Х.Насирзаде