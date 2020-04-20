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Происшествия 20.04.2020 10:19

В Азербайджане с 1 апреля свыше 31,5 тыс. человек оштрафованы за нарушение правил передвижения при карантине

В Азербайджане с 1 по 19 апреля свыше 31,5 тыс. граждан были привлечены к административной ответственности за нарушения правил передвижения в условиях специального карантинного режима, сообщает Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП).

«В Азербайджане с 1 апреля 31,516 тыс. участников дорожного движения были привлечены к административной ответственности за нарушение специального карантинного режима», - отмечает ГДП.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 24 марта по 4 мая действует специальный карантинный режим. Кроме этого, с 5 апреля ограничен режим передвижения по стране для автотранспортных средств и населения.

Общее число зараженных в Азербайджане составляет 1398, общее число умерших - 19, число вылечившихся - 712.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПОЛИЦИЯ, НАРУШЕНИЯ, ШТРАФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]