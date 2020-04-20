В Киргизии за сутки число умерших с коронавирусом увеличилось до семи человек, число выявленных заражений - до 568

Два человека с коронавирусной инфекцией скончались в Киргизии, общее число летальных исходов с COVID-19 в стране за истекшие сутки достигло семи, сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в Бишкеке в понедельник.

"За прошедшие сутки умерло два пациента от коронавируса - женщина в возрасте 70 лет в Чуйской области и мужчина в возрасте 79 лет в городе Ош. Всего по республике скончались семь человек от COVID-19", - сказал Усенбаев.

По данным на 20 апреля в Киргизии выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом, четыре их них в Бишкеке. Таким образом, всего в Киргизии зафиксировано 568 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

"За сутки коронавирус выявлен у шести медработников. Общее число зараженных медработников составило 140", - добавил Усенбаев.

По словам замглавы Минздрава Киргизии, за сутки из стационаров выписаны 68 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего выздоровело 211 пациентов.

С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.