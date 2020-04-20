SOCAR в I квартале увеличила производство автобензина на 13,5%, дизеля - на 8,6%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в I-ом квартале 2020 года увеличилось по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 9,6% - до 816 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-марте 2020 года производство автомобильного бензина составило 343,8 тыс. тонн (рост на 13,5%), дизельного топлива – 559,9 тыс. тонн (рост на 8,6%), топочного мазута – 27,6 тыс. тонн (рост на 53,3%), смазочных масел - 6,4 тыс. тонн (рост на 30,6%), нефтяного битума – 54,6 тыс. тонн (рост на 38,6%).

Производство прямогонного бензина в отчетный период сократилось на 16,9% - до 65,5 тыс. тонн, керосина – на 4,9%, до 146,6 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 2,9%, до – 59,4 тыс. тонн.

По состоянию на 1 апреля 2020 года в виде запасов готовой продукции на складах БНПЗ находилось: автомобильного бензина - 82,2 тыс. тонн, авиатоплива – 46,8 тыс. тонн, дизельного топлива – 114,9 тыс. тонн, топочного мазута – 12,1 тыс. тонн, смазочных масел – 11,8 тыс. тонн, нефтяного битума – 19,7 тыс. тонн, нефтяного кокса – 65,7 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).

Н.Аббасова