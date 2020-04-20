В Украине зафиксирован 261 новый случай Covid-19

В Украине за минувшие сутки зафиксирован 261 новый случай инфицирования коронавирусом, общее количество на утро понедельника достигло 5710 случаев заболевания COVID-19, число жертв возросло на 10 и достигло 151, сообщает министерство здравоохранения Украины.

"По состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай",- говорится в сообщении министерства в Фейсбуке со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

По данным на утро воскресенья, на Украине было 5449 лабораторно подтвержденных случаеа Covid-19, количество выздоровевших пациентов (347) превысило количество летальных случаев (141). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления - на 12.