В Украине зафиксирован 261 новый случай Covid-19

В Украине за минувшие сутки зафиксирован 261 новый случай инфицирования коронавирусом, общее количество на утро понедельника достигло 5710 случаев заболевания COVID-19, число жертв возросло на 10 и достигло 151, сообщает министерство здравоохранения Украины.
"По состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай",- говорится в сообщении министерства в Фейсбуке со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
По данным на утро воскресенья, на Украине было 5449 лабораторно подтвержденных случаеа Covid-19, количество выздоровевших пациентов (347) превысило количество летальных случаев (141). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления - на 12.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Баку ждет от мирового сообщества шагов по выполнению резолюций Совбеза ООН по урегулированию в Карабахе – Мамедъяров
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Роснефть с начала buyback купила 0,22% от уставного капитала почти на $100 млн
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-феврале сократился на 66%, стиральных машин – увеличился на 12,5%
Азербайджан в январе-феврале сократил экспорт нефти на 5,6%, увеличил поставки газа на 8,2%
В Азербайджане с 1 апреля свыше 31,5 тыс. человек оштрафованы за нарушение правил передвижения при карантине
Число жертв коронавируса в мире превысило 165 тыс. человек, инфицировано более 2,4 млн - университет Хопкинса
США рассматривают возможность поставки ИВЛ шести странам - Трамп
ИВ Огузского района направит свыше 370 тыс. манатов на благоустройство города
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) оказал помощь социально-уязвимым группам населения
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог