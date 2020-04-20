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АПК 20.04.2020 10:57

Азербайджан в январе-феврале сократил импорт пшеницы на 61%, экспорт фруктов – на 24,5%

Импорт пшеницы в Азербайджан за январь-февраль 2020 года составил 98,153 тыс. тонн, что на 60,7% меньше показателя января-февраля 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $21 млн 543,6 тыс. (спад на 61,1%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 14,331 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на 74,3%) на сумму $4 млн 798,7 тыс. (спад на 76,9%), растительных масел – 24,665 тыс. тонн (рост на 0,7%) на сумму $21 млн 529,5 тыс. (рост на 20,5%), чая – 2,329 тыс. тонн (рост в 20,3%) на сумму $8 млн 930,7 тыс. (рост на 23,1%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты – 2,182 тыс. тонн (рост на 21,4%) на сумму $10 млн 802,6 тыс. (рост на 17,2%).

Наряду с этим, в январе-феврале 2020 года в Азербайджан импортировано 1,67 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (рост на 7,2%) на сумму $6 млн 241,6 тыс. (рост на 33,9%), мяса птицы и продукции из нее – 5,122 тыс. тонн (спад на 25,5%) на сумму $5 млн 493,1 тыс. (спад на 22,6%).

Фруктов в январе-феврале в республику было импортировано 22,772 тыс. тонн (рост на 9,2%) на сумму $20 млн 659,8 тыс. (рост на 2%), овощей - 4,135 тыс. тонн (рост на 25,3%) на $2 млн 241,7 тыс. (рост на17,8%), картофеля – 43,302 тыс. тонн (рост на 1,5%) на $11 млн749,8 тыс. (рост на 11%).

В январе-феврале 2020 году из Азербайджана на экспорт отправлено 22,874 тыс. тонн овощей (спад на 12,1%) на сумму $28 млн 617,1 тыс. (рост на 31,6%), фруктов – 39,355 тыс. тонн (спад на 24,5%) на $46 млн 316,5 тыс. (спад на 13,5%).

Кроме того, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 5,062 тыс. тонн сахара (рост на 3,8%) на сумму $2 млн 52,3 тыс. (спад на 6,9%), растительных масел – 2,496 тыс. тонн (рост в 2,7 раза) на сумму $1 млн 921,8 тыс. (рост в 2,2 раза).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 1,474 тыс. тонны фруктовых и овощных соков (рост на 34,1%) на сумму $1 млн 847 тыс. (рост на 35,8%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 19,2 тыс. декалитра (спад на 73,1%) на сумму $365,6 тыс. (спад на 57,4%), фруктовых и овощных консервов –1,212 тыс. тонн (рост в 1,8 раза) на сумму $1 млн 865,1 тыс. (рост в 1,9 раза), табака – 558 тонн (спад на 47,6%) на сумму $1 млн 258,4 тыс. (спад на 50,4%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АПК, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ


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