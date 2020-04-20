В Армении число заражений коронавирусом выросло на 48 человек, до 1339

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении в понедельник увеличилось на 48, достигло 1339, сообщает армянский единый информационный центр.

По данным центра, за минувшие сутки в стране скончались еще два человека с коронавирусом, общее число летальных случаев с COVID-19 увеличилось до 22. Выздоровели после коронавируса 580 человек.