Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8479 RUR   0.0232 GBR   2.1244 TRY   0.2456

Цена на нефть

17.04   $/bbl WTI 18.27 -1.60 Brent 28.08 0.26

Погода в Баку

  ночь день

Регион 20.04.2020 11:16

В Армении число заражений коронавирусом выросло на 48 человек, до 1339

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении в понедельник увеличилось на 48, достигло 1339, сообщает армянский единый информационный центр.

По данным центра, за минувшие сутки в стране скончались еще два человека с коронавирусом, общее число летальных случаев с COVID-19 увеличилось до 22. Выздоровели после коронавируса 580 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РОСТ


Похожие новости


США через USAID предоставят Армении еще $600 тыс. на борьбу с Covid-19 - посольство Армения вывезла из Турции 73 соотечественника, за помощью по коронавирусу к Анкаре не обращалась - МИД Пандемия коронавируса в Армении вышла из-под контроля - министр Число случаев коронавируса в Армении превысило 820 Число заражений Covid-19 в Армении достигло 770 Власти Армении продлевают ограничения, введенные из-за коронавируса - премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]