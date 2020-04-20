Азербайджан в январе-феврале сократил экспорт нефти на 5,6%, увеличил поставки газа на 8,2%

Азербайджан в январе-феврале 2020 года экспортировал 5 млн 28,8 тыс. тонн нефти, что на 5,6% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $2 млрд 201 млн 473,1 тыс. (спад на 5,9%).
Экспорт газа из Азербайджана в январе-феврале 2020 года составил 2 млрд 522,3 млн кубометров (рост на 8,2%). Общая стоимость экспортированного за отчетный период из страны газа составила $531 млн 181,7 тыс. (рост на 39,8%).
Как сообщалось, в 2019 году Азербайджан экспортировал 31 млн 238 тыс. тонн нефти на сумму $14 млрд 447 млн 114 тыс., газа - 12 млрд 210,2 млн кубометров на $2 млрд 569 млн 583,3 тыс.
Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию.
Н.Аббасова
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