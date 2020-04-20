Итальянские ученые хотят исследовать то, сколько времени жители страны способны вынести условия изоляции

Ученые Италии хотят, чтобы власти страны провели психологические тесты с участием группы населения с целью установить, насколько долго жители способны оставаться по домам в условиях введенной из-за коронавируса изоляции, сообщает итальянская газета "Коррьере делла Сера".
Таким образом исследователи хотят прояснить психологическое воздействие режима изоляции на сограждан. Ученые полагают, что полученные результаты, в том числе, позволят наилучшим образом разработать график отмены изоляции.
Западные СМИ напоминают, что итальянские власти в первой половине марта ввели гораздо более жесткий режим изоляции, чем во многих других европейских странах: в частности, жителям было запрещено отходить от своих домов более чем на 200 м без уважительных на то причин.
Вместе с тем, указывают СМИ, отмечался рост домашнего насилия. В свою очередь ученые выражали беспокойство в связи с возможными негативными последствиями изоляции для пожилых людей и других уязвимых групп общества.
По данным за минувшее воскресенье общее число заразившихся коронавирусом в Италии - около 178,9 тыс. человек. В общей сложности в Италии за все время эпидемии умерли 23 660 пациентов с коронавирусом.
Италия стоит на втором месте по количеству смертей пациентов с коронавирусом после США.
Ранее в апреле премьер-министр Италии Джузеппе Конте продлил ограничительные меры до 3 мая.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Баку ждет от мирового сообщества шагов по выполнению резолюций Совбеза ООН по урегулированию в Карабахе – Мамедъяров
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Пандемия коронавируса грозит новым продовольственным кризисом в мире - замминистра сельского хозяйства Китая
Azerkosmos в I квартале от эксплуатации спутников увеличил доходы на треть
Число антисемитских инцидентов с применением насилия выросло в мире за год на 18% - доклад
Количество летальных исходов за сутки снизилось в Испании до менее 400
Власти ОАЭ призывают мусульман воздержаться от молитвенных собраний на период Рамадана
ИВ Гобустана направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
ИВ Огузского района направит свыше 370 тыс. манатов на благоустройство города
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) оказал помощь социально-уязвимым группам населения
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог