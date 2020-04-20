Итальянские ученые хотят исследовать то, сколько времени жители страны способны вынести условия изоляции

Ученые Италии хотят, чтобы власти страны провели психологические тесты с участием группы населения с целью установить, насколько долго жители способны оставаться по домам в условиях введенной из-за коронавируса изоляции, сообщает итальянская газета "Коррьере делла Сера".

Таким образом исследователи хотят прояснить психологическое воздействие режима изоляции на сограждан. Ученые полагают, что полученные результаты, в том числе, позволят наилучшим образом разработать график отмены изоляции.

Западные СМИ напоминают, что итальянские власти в первой половине марта ввели гораздо более жесткий режим изоляции, чем во многих других европейских странах: в частности, жителям было запрещено отходить от своих домов более чем на 200 м без уважительных на то причин.

Вместе с тем, указывают СМИ, отмечался рост домашнего насилия. В свою очередь ученые выражали беспокойство в связи с возможными негативными последствиями изоляции для пожилых людей и других уязвимых групп общества.

По данным за минувшее воскресенье общее число заразившихся коронавирусом в Италии - около 178,9 тыс. человек. В общей сложности в Италии за все время эпидемии умерли 23 660 пациентов с коронавирусом.

Италия стоит на втором месте по количеству смертей пациентов с коронавирусом после США.

Ранее в апреле премьер-министр Италии Джузеппе Конте продлил ограничительные меры до 3 мая.