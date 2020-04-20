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СНГ 20.04.2020 15:28

В Молдавии за сутки зарегистрировано 145 случаев коронавируса, пятеро человек скончались

В Молдавии за последние сутки зарегистрировано 145 новых случаев заражения коронавирусом, пятеро заболевших скончались, сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"За последние сутки проведено 640 тестов на коронавирус, из них 145 дали положительный результат. Более половины этих случаев - в Приднестровье, где подтвердилось 76 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 2472 человека, после проведения 11 673 тестов", - сообщила министр.

По ее словам, 212 человек находятся в тяжелом состоянии, 14 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 558 человек находятся в состоянии средней тяжести.

"За последние сутки выписался из больницы 21 человек, за весь период вылечилось 478 человека", - сообщила министр.

За последние сутки в Молдавии скончалось пять человек, в возрасте от 68 до 80 лет, у всех были сложные хронические заболевания.

Согласно данным Минздрава, в Приднестровском регионе инфицировано 292 человека, 15 вылечились, 14 - скончалось.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]