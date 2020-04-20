В Молдавии за сутки зарегистрировано 145 случаев коронавируса, пятеро человек скончались

В Молдавии за последние сутки зарегистрировано 145 новых случаев заражения коронавирусом, пятеро заболевших скончались, сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
"За последние сутки проведено 640 тестов на коронавирус, из них 145 дали положительный результат. Более половины этих случаев - в Приднестровье, где подтвердилось 76 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 2472 человека, после проведения 11 673 тестов", - сообщила министр.
По ее словам, 212 человек находятся в тяжелом состоянии, 14 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 558 человек находятся в состоянии средней тяжести.
"За последние сутки выписался из больницы 21 человек, за весь период вылечилось 478 человека", - сообщила министр.
За последние сутки в Молдавии скончалось пять человек, в возрасте от 68 до 80 лет, у всех были сложные хронические заболевания.
Согласно данным Минздрава, в Приднестровском регионе инфицировано 292 человека, 15 вылечились, 14 - скончалось.
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