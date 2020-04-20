Белорусы для эвакуации из зарубежья будут оплачивать билет и бюджетные затраты на рейс

Правительство Белоруссии утвердило порядок возмещения затрат на организацию эвакуационных рейсов: эвакуируемым придется заранее оплатить билет, а после эвакуации - еще и бюджетные затраты на рейс.
Согласно постановлению, эвакуация белорусов из зарубежных стран будет осуществляться на основании договора перевозки (электронного билета) - по предварительной оплате и уведомления о размере подлежащих возмещению бюджетных средств, затраченных на выполнение эвакуационного рейса - без предварительной оплаты.
Авиакомпания "Белавиа" рассчитывает планируемые затраты на организацию эвакуационного рейса в белорусских рублях с учетом рентабельности 3% и размещает соответствующее уведомление на сайте.
Заполнение формы уведомления в электронном виде является подтверждением согласия с его условиями. Фактами оказания услуги по перевозке являются прибытие гражданина Белоруссии на рейс и его доставка в место назначения.
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