Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8482 RUR   0.0228 GBR   2.1216 TRY   0.2458

Цена на нефть

17.04   $/bbl WTI 18.27 -1.60 Brent 28.08 0.26

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.04.2020 15:49

Белорусы для эвакуации из зарубежья будут оплачивать билет и бюджетные затраты на рейс

Правительство Белоруссии утвердило порядок возмещения затрат на организацию эвакуационных рейсов: эвакуируемым придется заранее оплатить билет, а после эвакуации - еще и бюджетные затраты на рейс.

Согласно постановлению, эвакуация белорусов из зарубежных стран будет осуществляться на основании договора перевозки (электронного билета) - по предварительной оплате и уведомления о размере подлежащих возмещению бюджетных средств, затраченных на выполнение эвакуационного рейса - без предварительной оплаты.

Авиакомпания "Белавиа" рассчитывает планируемые затраты на организацию эвакуационного рейса в белорусских рублях с учетом рентабельности 3% и размещает соответствующее уведомление на сайте.

Заполнение формы уведомления в электронном виде является подтверждением согласия с его условиями. Фактами оказания услуги по перевозке являются прибытие гражданина Белоруссии на рейс и его доставка в место назначения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЭВАКУАЦИЯ, ОПЛАТА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]