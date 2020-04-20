Крупные компании США намерены оставаться в РФ - AmCham

Почти половина американских компаний в России будет вынуждена пойти на сокращение числа сотрудников из-за мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, однако об уходе с рынка крупные компании не думают, сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"Мы общаемся с компаниями регулярно, проводим опросы. Практически все компании в нынешней ситуации несут потери. Чуть больше половины опрошенных нами компаний говорят, что они не собираются увольнять сотрудников, будут стараться сохранить свой штат. Но почти половина ответили, что неизбежно будут вынуждены пойти на сокращения", - сказал Родзянко "Интерфаксу".

Между тем, по его словам, ни одна из опрошенных AmCham крупных американских компаний не заявила о том, что планирует уходить с российского рынка.

"Компании малого бизнеса, которые могут вообще не выжить, они, понятное дело, отовсюду уйдут, а крупные американские компании, которые здесь работают и многие из которых имеют здесь производства, не собираются уходить, хотя из-за всего происходящего терпят ущерб и вынуждены снижать свои планы", - добавил Родзянко.

Он отметил, что американские компании, особенно большие, которые могут себе это позволить, также проводят программы социальной поддержки оказавшихся в трудном положении в связи с распространением заболевания.

"Хороший пример - это McDonalds, который бесплатно кормит сотрудников "скорой помощи". Есть много других инициатив: например, компании, которые производят пищевую продукцию, Mars, Coca-Cola, предоставляют свою продукцию для прямой помощи. Компании по-разному помогают, поддерживают своих сотрудников, клиентов, помогают как могут. Все понимают, что это общая беда", - сказал глава AmCham.